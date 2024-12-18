Assassin's Creed: Истоки (Русская версия)

Описание
В игре Assassin's Creed: Истоки (Origins) вам предстоит совершить путешествие в Древний Египет – одну из самых загадочных империй в истории – в переломный период, события которого станут судьбоносными для всего мира. Узнайте забытые легенды, тайны древних пирамид, секреты последних фараонов и историю создания Братства ассасинов, записанную иероглифами, значение которых давно забыто.
В течение четырех лет команда специалистов – создатели Assassin’s Creed IV Черный флаг – занималась разработкой игры, которая станет новым началом знаменитой серии. Вам предстоит освоить полностью переосмысленную боевую систему. Вы сможете с легкостью менять уникальное оружие ближнего и дальнего боя и атаковать сразу нескольких противников. Выбирайте навыки вашего ассасина и выполняйте многочисленные задания, исследуя просторы Древнего Египта. Вы с головой погрузитесь в захватывающие истории, оказавшись в центре событий, которые сформировали облик цивилизации.
Особенности игры:
- Таинственный мир древнего Египта
Разыщите затерянные в песках гробницы, исследуйте великие пирамиды, раскройте секреты, которые таят в себе мумии, и узнайте о намерениях последних фараонов и даже самих богов.
- Начало истории
Пришло время обратиться к истокам. Впервые в игре будет показана начальная глава истории Assassin’s Creed. Ваш персонаж – Байек, защитник Египта. Именно с его судьбой связаны события, итогом которых станет создание Братства ассасинов.
- Обновленная механика экшн-RPG
Вам предстоит освоить полностью обновленную механику боя. Вы сможете раздобыть множество видов оружия, обладающего самыми разными свойствами. Опробуйте проработанную систему прогресса в лучших традициях жанра RPG, выбирайте умения и испытайте свои силы, сражаясь с особенно опасными боссами.
- Запоминающиеся приключения в каждом задании
Выполняйте задания в удобном для вас темпе. Каждое задание – это новая история, которая никого не оставит равнодушным. Вас ждут яркие персонажи и удивительные свершения.
- Новые территории
Ваш путь будет пролегать от берегов Средиземного моря до пирамид в Гизе среди знойных пустынь и цветущих оазисов. Вам предстоит отбиваться от диких зверей и сражаться с беспощадными воинами, чтобы исследовать этот загадочный и непостижимый край.