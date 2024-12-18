Assassin's Creed: Истоки (Русская версия)

В игре Assassin's Creed: Истоки (Origins) вам предстоит совершить путешествие в Древний Египет – одну из самых загадочных империй в истории – в переломный период, события которого станут судьбоносными для всего мира. Узнайте забытые легенды, тайны древних пирамид, секреты последних фараонов и историю создания Братства ассасинов, записанную иероглифами, значение которых давно забыто.

В течение четырех лет команда специалистов – создатели Assassin’s Creed IV Черный флаг – занималась разработкой игры, которая станет новым началом знаменитой серии. Вам предстоит освоить полностью переосмысленную боевую систему. Вы сможете с легкостью менять уникальное оружие ближнего и дальнего боя и атаковать сразу нескольких противников. Выбирайте навыки вашего ассасина и выполняйте многочисленные задания, исследуя просторы Древнего Египта. Вы с головой погрузитесь в захватывающие истории, оказавшись в центре событий, которые сформировали облик цивилизации.

Особенности игры: