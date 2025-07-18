Сио Фумис покидает тихую родную деревню и отправляется в Ахцак, легендарную книжную столицу континента. Перед юношей стоят три цели, простые и в то же время заветные: увидеть место, о котором он грезил с детства, сдать экзамен на кахуну, хранителя знаний, и вернуть книгу, принадлежащую Седне. Путь Сио лежит через неизведанные земли, где ему предстоит пройти череду испытаний и повстречать представителей других рас, редких существ и даже алчных книжных воров. Но главное испытание ждёт его в самом Ахцаке – городе, который может как исполнить мечты, так и заставить в них усомниться...