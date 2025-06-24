В небольшой деревушке Амун живет мальчик по имени Сио. Он обожает книги, но необычная внешность делает его изгоем. И что хуже всего, ему закрыт вход в местную библиотеку. Все, что остается Сио, – это мечтать об Ахцаке, величественной книжной столице, где нет места предрассудкам и презрению, где книги и знания доступны каждому. И однажды, когда мальчику начинает казаться, что в его мечтах никакого смысла, он встречает кахуну, служащего Верховной библиотеки… И эта встреча открывает перед Сио мир, полный неизведанных чудес.