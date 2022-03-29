Мир фантастики. Спецвыпуск №7: "Советская фантастика"

Советская фантастика мифологизирована как ни одно другое явление в отечественной литературе. Идеи и открытия, появившиеся впервые в книгах советских фантастов, мы приписываем их западным коллегам — просто потому, что из сотен имён отечественных писателей первой половины ХХ века современный читатель знает едва ли десяток.

Мы решили не только собрать под одной обложкой списки лучших фантастических книг, написанных в ССCР, но и рассказать вам саму историю советской фантастики: с чего всё началось, как развивалось, чем закончилось. Конечно, в такой небольшой книге нельзя уместить всё. Но мы постарались сделать так, чтобы, прочитав её, вы вместе с нами смогли увидеть, каким потрясающим, невероятным, неповторимым явлением была советская фантастика.

В этом выпуске:

история советской фантастики в разрезе истории страны — от дореволюционных предтеч и ранних советских утопий до «молодогвардейщины» и перестройки;

главные фантасты каждой эпохи — от Александра Беляева и Александра Казанцева до братьев Стругацких и представителей «четвёртой волны»;

зал славы советской фантастики: 30 имён, о которых вы могли не слышать;

советская кинофантастика и почему её не было;

библиографические списки незаслуженно забытых книг.

Иллюстрация на обложке: Алексей Рико