Мир фантастики. Спецвыпуск № 12: Лучшие современные сериалы

0 отзывов
  Категория: Журналы
  • Артикул: Magazines-11388
  • Вес: 850 гр.
  • Издатель: Hobby World
  • Размер: 20,7 x 28,3 см.
  • Количество страниц: 176
  • Год выпуска: 2023
  • Обложка: Твердая обложка
1 290 ₽

Описание

2010-е, пускай они и подарили нам множество прекрасных, культовых фильмов, прошли всё-таки под знаменем сериалов. Звёзды наконец-то сошлись таким образом, что длинные, запутанные, полные проработанных персонажей истории нашли бюджеты, поддержку и – в конечном счёте – отклик в сердцах миллионов зрителей.

Спецвыпуск "Лучшие современные сериалы" – попытка отобрать самое лучшее, необычное, интересное, что вышло в эпоху этого внезапного золотого века. Века, который пока и не думает заканчиваться. Да чего уж там – даже не все сериалы из этого спецвыпуска успели подойти к концу. Так что этот номер не о старом и любимом – он об актуальном и зрелищном. О золотом фонде фантастических сериалов, который продолжает собираться буквально на наших глазах.

В этом выпуске:

  • Плеяда жанров: от научной фантастики и мистических историй до супергероики и сериалов про саму гик-культуру
  • Со всего света: сериалы США, Бразилии, Великобритании, Франции, Кореи, Египта – и, конечно, России!
  • Известнейшие из известных: "Игра престолов", "Очень странные дела", "Чёрное зеркало", "Ведьмак", "Пацаны"
  • Сериалы, о которых вы могли не слышать: "Пока ты спала", "Паранормальные явления", "Зов ада", "Список Ланъя", "На зов скорби"
  • Любимые франшизы: "Звёздный путь", "Стреловерс", "Звёздные войны", "Реальные упыри"
  • И многое другое, включая чек-лист с содержанием!

Отзывы и вопросы

A

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)