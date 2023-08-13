Мир фантастики. Спецвыпуск №1: 116 главных фантастических книг

Мир фантастики. Спецвыпуск №1: 116 главных фантастических книг
  • Категория: Журналы
  • Вес: 850 гр.
  • Издатель: Hobby World
  • Размер: 20,7 x 28,3 см.
  • Количество страниц: 176
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Твердый переплет
Описание

Фантастику любят многие – фантастику научную, юмористическую, историческую, социальную, подростковую, разнообразное фэнтези, мистику и хоррор, альтернативную историю... Или, может, не против фантастику полюбить, но просто не знают пока, с чего начать знакомство с ней.

Этот спецвыпуск журнала "Мир фантастики" рассказывает о более чем сотне книг, которые нужно успеть прочесть за свою жизнь, – и это самые "сливки" мировой фантастики. Потому нет смысла прочёсывать интернет в поисках нужных рекомендаций – всё, что нужно знать о главных шедеврах жанра, найдётся здесь.

  • Сотня книг в десяти направлениях: от Джона Толкина и Терри Пратчетта до Айзека Азимова и Дэна Симмонса
  • Книги для всех и каждого: мистика и юношеская фантастика, отечественные и зарубежные авторы, золотая классика и поражающие воображение новинки
  • Предтечи фантастики: как на жанр повлияли "Алиса в Стране чудес", "Дракула", "Путешествие Гулливера" и другие классические произведения
  • Форма не важна: от длинных фэнтезийных эпопей Мартина и Джордана до коротких пронзительных рассказов Шекли и Брэдбери.

