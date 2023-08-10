Значок Mondstadt Sucrose

0 отзывов
Значок Mondstadt Sucrose товар
390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Сахароза - персонаж Анемо в "Genshin Impact". Алхимик, специализирующийся на био-алхимии, она также служит помощником Альбедо, главного алхимика Рыцарей Фавония. Сахароза — одаренный алхимик. Ее опасные эксперименты позволят вам расправляться с группами мелких врагов. Не забудьте, что она в первую очередь алхимик и ее пассивный навык может сэкономить вам немало ресурсов.

Характеристики:

  • Диаметр: 7,5 см
  • Оригинальный и официально лицензированный продукт

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)