Значок Mondstadt Sucrose

390 ₽
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Сахароза - персонаж Анемо в "Genshin Impact". Алхимик, специализирующийся на био-алхимии, она также служит помощником Альбедо, главного алхимика Рыцарей Фавония. Сахароза — одаренный алхимик. Ее опасные эксперименты позволят вам расправляться с группами мелких врагов. Не забудьте, что она в первую очередь алхимик и ее пассивный навык может сэкономить вам немало ресурсов.
Характеристики: