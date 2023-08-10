Значок Mondstadt Sucrose

Сахароза - персонаж Анемо в "Genshin Impact". Алхимик, специализирующийся на био-алхимии, она также служит помощником Альбедо, главного алхимика Рыцарей Фавония. Сахароза — одаренный алхимик. Ее опасные эксперименты позволят вам расправляться с группами мелких врагов. Не забудьте, что она в первую очередь алхимик и ее пассивный навык может сэкономить вам немало ресурсов.



Характеристики:

Диаметр: 7,5 см

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