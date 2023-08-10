Значок Mondstadt Noelle

390 ₽
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Ноэлль — играбельный Гео персонаж в "Genshin Impact". Ноэлль — милая вежливая и почтительная горничная мечтающая стать отважным рыцарем. Несмотря на миловидную внешность, не стоит ее недооценивать - ее сокрушительный взрыв стихий с легкостью справится с таким необычным противником, как Гео Гипостазис.
Характеристики: