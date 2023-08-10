Значок Mondstadt Lisa

Лиза Минчи — играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Лиза Минчи является одним из центральных персонажей, она одна из самых сильных людей в Тейвате и в Оригинальной Вселенной, она также известна как Верховный лидер Мондштадта, она мать Эфира Минчи. Прежде чем стать Великим лидером Мондштадта, она работала библиотекарем штаб-квартиры Рыцаря Фавония. Является самым выдающимся выпускником Академии Сумеру за последние 200 лет.



Характеристики:

Диаметр: 7,5 см

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