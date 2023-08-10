Значок Mondstadt Lisa

390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Лиза Минчи — играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Лиза Минчи является одним из центральных персонажей, она одна из самых сильных людей в Тейвате и в Оригинальной Вселенной, она также известна как Верховный лидер Мондштадта, она мать Эфира Минчи. Прежде чем стать Великим лидером Мондштадта, она работала библиотекарем штаб-квартиры Рыцаря Фавония. Является самым выдающимся выпускником Академии Сумеру за последние 200 лет.
Характеристики: