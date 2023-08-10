Значок Mondstadt Jean

Джинн Гуннхильдр — играбельный Анемо персонаж в "Genshin Impact". Многие могли бы подумать что командиру Ордо Фовониус сложно совмещать свои рабочие обязанности и путешествия, и да - это так. Но Джинн - это символ всего Мондштадта, она поклялась охранять город и не важно кто у ворот, хоть небольшой Хиличурл, хоть грозный Ужас бури - ее меч всегда будет на вашей стороне, а ее Анемо способности вдохновят вас на новые свершения.



Характеристики:

Размеры: 7.5 см

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