Значок Liyue Yaoyao

Яо Яо — играбельный Дендро персонаж в "Genshin Impact". Она является младшей ученицей Владыки Песен и Скитаний, обучаясь у неё вместе с Сян Лин, а также помощницей Гань Юй. Её элементальный навык и взрыв стихии призывают Бросающего Юэгуя и Прыгающего Юэгуя, которые непрерывно бросают Редьки белого нефрита и восстанавливают HP членам отряда, а также наносят Дендро урон противникам.