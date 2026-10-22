Значок Liyue Yaoyao

390 ₽
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Яо Яо — играбельный Дендро персонаж в "Genshin Impact". Она является младшей ученицей Владыки Песен и Скитаний, обучаясь у неё вместе с Сян Лин, а также помощницей Гань Юй. Её элементальный навык и взрыв стихии призывают Бросающего Юэгуя и Прыгающего Юэгуя, которые непрерывно бросают Редьки белого нефрита и восстанавливают HP членам отряда, а также наносят Дендро урон противникам.