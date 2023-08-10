Значок Liyue Harbour Character Yelan

Е Лань - водный играбельный персонаж в "Genshin Impact". Е Лань - элегантная пятизвёздочная гидро-лучница. Загадочная и иногда неуловимая личность, о которой не так много известно, но в то же время ее покровительство и благосклонность многим интересны.



Характеристики:

Диаметр: 7,5 см

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