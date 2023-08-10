Значок Liyue Harbour Character Xingqiu

390 ₽
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Син Цю - играбельный персонаж в "Genshin Impact". Несмотря на тихий и спокойный характер, Син Цю жаждет приключений. Гидро способности Син Цю позволяют персонажу не только поражать свои цели мечами дождя, но и блокировать сокрушительные атаки врагов.
Характеристики: