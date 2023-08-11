Значок Genshin Concert Melodies of an Endless Journey Chibi Character Beidou

Бэй Доу — играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Бэй Доу — капитан вооруженного корабля, сильная и независимая, с искрой в глазах, другой такой героини вы точно не найдете. Бей Доу умело управляется как со штурвалом своего корабля, так и с двуручным мечом. Ее Электро способности позволяют как блокировать удары врагов, так и пронзать их тела сильными, а иногда и цепными зарядами молнии.