Значок Genshin Concert Melodies of an Endless Journey Beidou

390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Бэй Доу — играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Бэй Доу — капитан вооруженного корабля, сильная и независимая, с искрой в глазах, другой такой героини вы точно не найдете. Бей Доу умело управляется как со штурвалом своего корабля, так и с двуручным мечом. Ее Электро способности позволяют как блокировать удары врагов, так и пронзать их тела сильными, а иногда и цепными зарядами молнии.