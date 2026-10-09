Значок Fischl

Фишль — играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Фишль — загадочная и эксцентричная девушка в компании черного ворона. Зачастую ее пафосную речь крайне сложно понять, к счастью ее спутник всегда готов не только наносить урон врагам Принцессы Нирваны Ночи, но и объяснить что-же она имела в виду. Уникальной особенностью Фишль является возможность принять форму Оза, и на сокрушительной скорости обрушить град из молний на своих врагов.