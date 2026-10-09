Значок Fischl

0 отзывов
Значок Fischl товар
390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фишль — играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Фишль — загадочная и эксцентричная девушка в компании черного ворона. Зачастую ее пафосную речь крайне сложно понять, к счастью ее спутник всегда готов не только наносить урон врагам Принцессы Нирваны Ночи, но и объяснить что-же она имела в виду. Уникальной особенностью Фишль является возможность принять форму Оза, и на сокрушительной скорости обрушить град из молний на своих врагов.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)