Значок Eula

Эола Лоуренс — играбельный Крио персонаж в "Genshin Impact". Эола — капитан разведывательного отряда Рыцарей Фавония. Эта элегантная девушка с легкостью обращается с тяжелым двуручным мечом. Ее легкие и грациозные движения больше похожи на танец, а ее Крио элементарные навыки заставляют врагов замереть в предвкушении очередного пируэта.