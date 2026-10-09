Значок Chibi Expressions Mika

Мика Шмидт — играбельный Крио персонаж в "Genshin Impact". Мика — Крио персонаж поддержки, который улучшает боевые способности отряда и в то же время лечит его. Его элементальный навык повышает скорость атаки активных персонажей поблизости в отряде, а пассивный талант в зависимости от количества поражённых элементальным навыком врагов даёт активным персонажам бонус физического урона.