Значок Chibi Expressions Layla

Лайла — играбельный Крио персонаж в "Genshin Impact". С помощью элементального навыка она предоставляет отряду щит, который поглощает урон, а пока щит активен, его Метеоры наносят противникам Крио урон. Взрыв стихии Лайлы создаёт Небесную сферу снов, которая наносит периодический Крио урон врагам в области.