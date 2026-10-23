Значок Chibi Expressions Faruzan

Фарузан — играбельный Анемо персонаж в "Genshin Impact". Фарузан — персонаж поддержки, который увеличивает элементальный Анемо урон отряда. Её элементальный навык усиливает следующий прицельный выстрел, который создаёт эффект Обвал под давление при попадании в персонажа, монстра или по месту. Образовавшийся вихрь затягивает противников и наносит урон.

Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. Проект завоевал огромную мировую популярность, включая Россию, регулярно возглавляя рейтинги и собирая многомиллионную аудиторию.