Значок Chibi Expressions Dori

Дори Сангема-бай — играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Дори — персонаж поддержки, который использует Электро Глаз Бога для лечения и восполнения энергии. С помощью своего элементального навыка она восстанавливает собственную энергию. Активировав взрыв стихии, она призывает джинна, который устанавливает связь с персонажем поблизости, восстанавливает его HP и элементальную энергию.

Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. Проект завоевал огромную мировую популярность, включая Россию, регулярно возглавляя рейтинги и собирая многомиллионную аудиторию.