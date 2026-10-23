Значок Chibi Expressions Dehya

Дэхья — играбельный Пиро персонаж в "Genshin Impact". Пиро персонаж Дэхья усиливает способность отряда к выживанию. Элементальный навык позволяет Дэхье создавать Огненное узилище, которое увеличивает сопротивление прерыванию персонажей, находящихся в его области, а также принимает на себя часть полученного ими урона. Когда противники, находящиеся в области Огненного узилища, получают урон, она совершает совместную атаку и наносит Пиро урон.