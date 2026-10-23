Значок Chibi Expressions Cyno

Сайно — играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Сайно — персонаж Электро, который наносит непрерывный урон и принесёт больше пользы, если действовать точно. Он способен совершать стремительный выпад вперёд, нанося противникам на пути Электро урон. Взрыв стихии Сайно вводит его в состояние Поклявшийся прокладывать путь, меняющее способ его атаки и повышающее его урон.