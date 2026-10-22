Значок Chibi Expressions Character Can Badge Xinyan

Синь Янь — играбельный Пиро персонаж в "Genshin Impact". Если вам нравится рок-н-ролл, то вам понравится и Синь Янь. Ее мандолина зажигает, и не в переносном смысле, ведь ее пиро способности призваны зажечь толпу, а заодно поджарить нескольких хулиганов. Не удивляйтесь, если после очередного аккорда ее окутает щит, ведь он наполнен теми эмоциями, которые вызывают ее зажигательная музыка!