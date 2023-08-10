Значок Chibi Expressions Character Kamisato Ayaka

390 ₽
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Камисато Аяка — играбельный Крио персонаж в "Genshin Impact". Камисато Аяка - персонаж, наносящий урон на поле боя. При помощи навыка Искусство Камисато: Сэнхо, она способна перемещаться с высокой скоростью в виде потока и получать инфузию Крио. Кроме того, элементальным навыком и взрывом стихии она наносит противнику Крио урон.