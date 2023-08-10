Значок Chibi Expressions Character Gorou

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Значок Chibi Expressions Character Gorou товар
390 ₽
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Описание

Горо - географический персонаж в "Genshin Impact". Горо — глава войск Ватацуми, прошедший сотни битв. Несмотря на свое звание и боевой опыт, является очень милым и заботливым парнем. Для него подчиненные - это не просто солдаты, для Горо их благополучие не менее важно, чем победа в войне. Звериные воля и интуиция всегда помогают ему найти путь к победе, даже в самой безнадежной ситуации. 

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