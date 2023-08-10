Значок Chibi Expressions Badge Azhdaha

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Значок Chibi Expressions Badge Azhdaha товар
390 ₽
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Описание

Аждаха - древний Земной Дракон и Повелитель Геовишапов, упоминаемый в легендах Ли Юэ. Хотя он когда-то был союзником Гео архонта Моракса, эрозия и конфликт с человечеством привели к тому, что он был запечатан в Пропасти и под Усмирителем Драконов в Наньтяньмэне. С тех пор он стремится вырваться из своего заточения, поглотить энергию всех лей-линий мира и уничтожить все.

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