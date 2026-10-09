Значок Arataki Ittou

Аратаки Итто - играбельный персонаж в "Genshin Impact". Аратаки Итто — предводитель банды Аратаки, рисковый юноша, в чьих жилах течет кровь они. Он одним своим видом внушает страх в сердца врагов, а его гео способности вкупе с его стремительным нравом не оставят от врагов и мокрого места.