Значок Arataki Ittou

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Аратаки Итто - играбельный персонаж в "Genshin Impact". Аратаки Итто — предводитель банды Аратаки, рисковый юноша, в чьих жилах течет кровь они. Он одним своим видом внушает страх в сердца врагов, а его гео способности вкупе с его стремительным нравом не оставят от врагов и мокрого места.