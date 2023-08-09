Плюшевая игрушка-брелок Mini Cryo Hilichurl

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Плюшевая игрушка-брелок Mini Cryo Hilichurl товар
1 690 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Хиличурлы – это человекоподобное семейство монстров в "Genshin Impact", которые всегда носят маски. Это один из первых типов врагов, с которыми вы встречаетесь в игре. Хиличурл с крио-стрелами оснащён арбалетом, который выпускает болты, нанося Крио-урон. Хиличурл с Крио-слаймом выкапывает из земли Крио-слайма и кидает в игрока.

Характеристики:

  • Размеры: 11.3 x 9.5 см
  • Оригинальный и официально лицензированный продукт

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