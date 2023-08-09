Плюшевая игрушка-брелок Mini Cryo Hilichurl

Хиличурлы – это человекоподобное семейство монстров в "Genshin Impact", которые всегда носят маски. Это один из первых типов врагов, с которыми вы встречаетесь в игре. Хиличурл с крио-стрелами оснащён арбалетом, который выпускает болты, нанося Крио-урон. Хиличурл с Крио-слаймом выкапывает из земли Крио-слайма и кидает в игрока.



Характеристики:

Размеры: 11.3 x 9.5 см

Оригинальный и официально лицензированный продукт