Плюшевая игрушка-брелок Mini Cryo Hilichurl

1 690 ₽
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Хиличурлы – это человекоподобное семейство монстров в "Genshin Impact", которые всегда носят маски. Это один из первых типов врагов, с которыми вы встречаетесь в игре. Хиличурл с крио-стрелами оснащён арбалетом, который выпускает болты, нанося Крио-урон. Хиличурл с Крио-слаймом выкапывает из земли Крио-слайма и кидает в игрока.
Характеристики: