Конструктор LOZ "Белка-акробат"

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Конструктор LOZ "Белка-акробат" category.constructor-kits
45%
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-13309
  • Вес: 700 гр.
  • Размер: 26 x 14 x 14 см.
  • Производитель: LOZ
  • Материал: Пластик
  • Количество элементов: 1671
Оригинальная цена
3 990 ₽
2 195 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Спешите увидеть цирковое представление, билет на которое можно получить с помощью конструктора LOZ «Белка-акробат». Соберите из 1671 деталей цирковую белку, которая может развлекать зрителей бесконечно. Одетая в яркий костюм и клоунский колпак белочка стоит на задних лапах, уверенно балансируя на подставке-карусели. Посмотрите, как горят глаза артистки, как уверенно она жонглирует предметами в лапках. Несомненно, перед нами настоящая цирковая звезда, познакомиться с которой захотят и дети от 6 лет, и взрослые фанаты цирка!

Отзывы и вопросы

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