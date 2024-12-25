Конструктор LOZ "Белка-акробат"

Спешите увидеть цирковое представление, билет на которое можно получить с помощью конструктора LOZ «Белка-акробат». Соберите из 1671 деталей цирковую белку, которая может развлекать зрителей бесконечно. Одетая в яркий костюм и клоунский колпак белочка стоит на задних лапах, уверенно балансируя на подставке-карусели. Посмотрите, как горят глаза артистки, как уверенно она жонглирует предметами в лапках. Несомненно, перед нами настоящая цирковая звезда, познакомиться с которой захотят и дети от 6 лет, и взрослые фанаты цирка!