Valorant Monitor Top Figure Jett

Фигурка изображает Джетт — одного из самых популярных агентов из игры Valorant, известную своей скоростью и боевым стилем. Детализированная фигурка от Banpresto выполнена в формате, предназначенном для размещения на верхней части монитора (Monitor Top Figure), и передает динамичный и узнаваемый образ персонажа. Отличный подарок для поклонников Valorant, коллекционеров игровых фигурок и любителей киберспортивной тематики. Официальная фигурка Banpresto станет стильным дополнением коллекции и ярким акцентом рабочего места или игровой зоны.



Высота: 16 см.