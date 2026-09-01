Valorant Monitor Top Figure Jett

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Valorant Monitor Top Figure Jett category.complete-models
  • Категория: Complete models / Комплитки
  • Артикул: Complete-Models-14756
  • Вес: 165 гр.
  • Источник: Valorant
  • Размер: 18.1 X 12 X 9
  • Производитель: Banpresto
  • Материал: PVC и ABS
4 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка изображает Джетт — одного из самых популярных агентов из игры Valorant, известную своей скоростью и боевым стилем. Детализированная фигурка от Banpresto выполнена в формате, предназначенном для размещения на верхней части монитора (Monitor Top Figure), и передает динамичный и узнаваемый образ персонажа. Отличный подарок для поклонников Valorant, коллекционеров игровых фигурок и любителей киберспортивной тематики. Официальная фигурка Banpresto станет стильным дополнением коллекции и ярким акцентом рабочего места или игровой зоны.

Высота: 16 см.

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