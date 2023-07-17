Urusei Yatsura Mini-Figure Ataru Moroboshi

P.M. Office A представляет невероятно милую фигурку Атару Моробоси, незадачливого ученика школы Томобики, который случайно обручился с инопланетной принцессой Лум в анмие " Urusei Yatsura"! Его характерная прическа и школьная сумка тщательно воспроизведены; он изображен в позе, как будто идет в школу или из нее.