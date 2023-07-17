Urusei Yatsura Mini-Figure Ataru Moroboshi

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Urusei Yatsura Mini-Figure Ataru Moroboshi category.complete-models
  • Категория: Complete models / Комплитки
  • Артикул: Figures-10775
  • Вес: 100 гр.
  • Источник: Urusei Yatsura
  • Размер: 12.3 x 11 x 7 см.
  • Производитель: P.M. Office A
  • Материал: PVC и ABS
4 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

P.M. Office A представляет невероятно милую фигурку Атару Моробоси, незадачливого ученика школы Томобики, который случайно обручился с инопланетной принцессой Лум в анмие " Urusei Yatsura"! Его характерная прическа и школьная сумка тщательно воспроизведены; он изображен в позе, как будто идет в школу или из нее.

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