Q Posket Kuroko's Basketball Seijuro Akashi Ver.A

Сейджуро Акаши - экс-капитан команды Поколения Чудес во времена Средней Школы Тейко. В старшей школе стал капитаном баскетбольной команды Ракузан. Выступает на позиции разыгрывающего защитника и конкурирует в турнире Зимнего Кубка, являясь главным антагонистом в сюжете "Баскетбол Куроко".



Высота: 14 см.