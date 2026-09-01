Q Posket Kuroko's Basketball Seijuro Akashi Ver.A

5 249 ₽
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Сейджуро Акаши - экс-капитан команды Поколения Чудес во времена Средней Школы Тейко. В старшей школе стал капитаном баскетбольной команды Ракузан. Выступает на позиции разыгрывающего защитника и конкурирует в турнире Зимнего Кубка, являясь главным антагонистом в сюжете "Баскетбол Куроко".
Высота: 14 см.