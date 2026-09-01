Q Posket Kuroko's Basketball Seijuro Akashi Ver.A

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Q Posket Kuroko's Basketball Seijuro Akashi Ver.A category.complete-models
  • Категория: Complete models / Комплитки
  • Артикул: Complete-Models-14754
  • Вес: 170 гр.
  • Источник: Kuroko no Basuke
  • Размер: 19 X 12 X 9
  • Производитель: Banpresto
  • Материал: PVC и ABS
5 249 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Сейджуро Акаши - экс-капитан команды Поколения Чудес во времена Средней Школы Тейко. В старшей школе стал капитаном баскетбольной команды Ракузан. Выступает на позиции разыгрывающего защитника и конкурирует в турнире Зимнего Кубка, являясь главным антагонистом в сюжете "Баскетбол Куроко".

Высота: 14 см.

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