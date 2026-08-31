Monsters Roar Attack Godzilla 2001

Фигурка Годзилла высотой 15 см изображает легендарного кайдзю Годзиллу из классической японской франшизы. Детализированная фигурка передает мощный и узнаваемый облик версии 2001 года и станет отличным подарком для поклонников фильмов про Годзиллу, коллекционеров фигурок и любителей культового японского кино. Официальная фигурка Banpresto станет эффектным дополнением коллекции и ярким акцентом на полке, рабочем столе или в витрине.



Высота: 15 см.