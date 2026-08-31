Monsters Roar Attack Godzilla 2001

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Monsters Roar Attack Godzilla 2001 category.complete-models
  • Категория: Complete models / Комплитки
  • Артикул: Complete-Models-14742
  • Вес: 410 гр.
  • Источник: Godzilla
  • Размер: 20 X 15 X 10
  • Производитель: Banpresto
  • Материал: PVC и ABS
4 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка Годзилла высотой 15 см изображает легендарного кайдзю Годзиллу из классической японской франшизы. Детализированная фигурка передает мощный и узнаваемый облик версии 2001 года и станет отличным подарком для поклонников фильмов про Годзиллу, коллекционеров фигурок и любителей культового японского кино. Официальная фигурка Banpresto станет эффектным дополнением коллекции и ярким акцентом на полке, рабочем столе или в витрине.

Высота: 15 см.

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