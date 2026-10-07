Black Butler Boarding School Arc Luminasta Sebastian Michaelis

3 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Коллекционная фигурка Себастьяна Михаэлиса из популярного аниме «Тёмный дворецкий». Модель посвящена образу персонажа из арки Public School Arc.
Себастьян — безупречный дворецкий семьи Фантомхайв. Он невероятно силён, элегантен и всегда выполняет поручения своего юного хозяина Сиэля. Его безупречные манеры давно стали визитной карточкой персонажа.
Фигурка SEGA отличается детальной проработкой костюма дворецкого, причёски и характерных аксессуаров.
Размер: 22 см.