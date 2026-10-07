Black Butler Boarding School Arc Luminasta Sebastian Michaelis

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Black Butler Boarding School Arc Luminasta Sebastian Michaelis category.complete-models
3 790 ₽
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Описание

Коллекционная фигурка Себастьяна Михаэлиса из популярного аниме «Тёмный дворецкий». Модель посвящена образу персонажа из арки Public School Arc.

Себастьян — безупречный дворецкий семьи Фантомхайв. Он невероятно силён, элегантен и всегда выполняет поручения своего юного хозяина Сиэля. Его безупречные манеры давно стали визитной карточкой персонажа.

Фигурка SEGA отличается детальной проработкой костюма дворецкого, причёски и характерных аксессуаров. 

Размер: 22 см.

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