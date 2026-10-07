Black Butler Boarding School Arc Luminasta Sebastian Michaelis

Коллекционная фигурка Себастьяна Михаэлиса из популярного аниме «Тёмный дворецкий». Модель посвящена образу персонажа из арки Public School Arc.



Себастьян — безупречный дворецкий семьи Фантомхайв. Он невероятно силён, элегантен и всегда выполняет поручения своего юного хозяина Сиэля. Его безупречные манеры давно стали визитной карточкой персонажа.



Фигурка SEGA отличается детальной проработкой костюма дворецкого, причёски и характерных аксессуаров.



Размер: 22 см.