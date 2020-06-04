Невероятные Мстители: Гражданская Война 2

ДЭДПУЛ ПОДВЕРГАЕТ ОПАСНОСТИ свой статус МСТИТЕЛЯ на тайной миссии! Кейбл и Стив Роджерс сталкиваются лицом к лицу, будущее их команды на волоске! А мутанты идут в самоволку, чтобы найти лекарство против убивающего их Тумана Терригена, витающего в воздухе! Но после того, как Капитан Америка принимает шокирующее решение, ничто уже не будет как прежде! И мало того, Рука накладывает свою руку на тело «павшего» в ходе конфликта невероятного героя, что может стать одной большой халкоподобной проблемой! Казалось бы, причем здесь Доктор Вуду? И если от отряда «Единство» хоть что-то и останется, то рано радоваться. Красный Череп коварно выжидает своего момента, чтобы нанести удар. И скоро его терпению придет конец!