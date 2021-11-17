Гру. Том 1. Самый умный человек в мире

0 отзывов
Гру. Том 1. Самый умный человек в мире комикс
35%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-8097
  • Вес: 270 гр.
  • Издатель: Alpaca
  • Размер: 16,3 x 24,5 см
  • Количество страниц: 116
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкий переплет
  • Автор: Серхио Арагонес
  • ISBN: 978-5-6046284-9-2
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
440 ₽
410 ₽
Специальная цена

Описание

Гру - имя, вселяющее страх и ужас в каждого, кто его слышит. Гру- могучий и грозный варвар. Гру - губитель городов и разрушитель деревень. Гру- самый большой идиот в мире! Армия преданных фанатов восхищается его дурацкими выходками и нелепыми подвигами уже без малого 40 лет. Между делом он как-то получил парочку наград, Айснера тут, Харви там, - и звезда глупости зажглась! Теперь Гру предстоит новое приключение, в котором ему придется подружиться с тем, о существовании чего он (и уж тем более мир) ранее не догадывался: с собственным мозгом!

Всемирно известный комиксист Серхио Арагонес и заслуженный грувед Марк Эваньер приглашают вас посмотреть, куда самого глупого человека в мире заведет первое знакомство с его мозгом! 

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)