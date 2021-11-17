Гру. Том 1. Самый умный человек в мире

Гру - имя, вселяющее страх и ужас в каждого, кто его слышит. Гру- могучий и грозный варвар. Гру - губитель городов и разрушитель деревень. Гру- самый большой идиот в мире! Армия преданных фанатов восхищается его дурацкими выходками и нелепыми подвигами уже без малого 40 лет. Между делом он как-то получил парочку наград, Айснера тут, Харви там, - и звезда глупости зажглась! Теперь Гру предстоит новое приключение, в котором ему придется подружиться с тем, о существовании чего он (и уж тем более мир) ранее не догадывался: с собственным мозгом!



Всемирно известный комиксист Серхио Арагонес и заслуженный грувед Марк Эваньер приглашают вас посмотреть, куда самого глупого человека в мире заведет первое знакомство с его мозгом!