Его зовут Banksy. Графический роман

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Его зовут Banksy. Графический роман комикс
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-9702
  • Вес: 650 гр.
  • Издатель: Эксмо
  • Количество страниц: 128
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Исторический
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Франческо Маттеуцци и Марко Мараджи
  • ISBN: 978-5-04-162062-2
815 ₽

Описание

Бэнкси (Banksy) — один из самых выдающихся и ярких современных художников. Вот уже много лет вокруг его работ и его личности строится бесчисленное количество догадок и теорий. Смелость и масштабы творчества Бэнкси порой выходят далеко за рамки привычных представлений.
Но одно о нем можно сказать точно — Бэнкси вывел современный стрит-арт на совершенно новую ступень и помог ему получить широкую огласку. А между тем за этим именем скрывается одна из самых невероятных загадок в истории искусства.
Вместе с героями этого графического романа вы узнаете, как развивалось творчество самого загадочного уличного художника, а так же поразмыслите над теориями, которые витают вокруг него и его работ: например, кто и почему явился на премию вместо Бэнкси или почему в его картинах и перфомансах так часто упоминается Макдональдс?

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