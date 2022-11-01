Его зовут Banksy. Графический роман

Бэнкси (Banksy) — один из самых выдающихся и ярких современных художников. Вот уже много лет вокруг его работ и его личности строится бесчисленное количество догадок и теорий. Смелость и масштабы творчества Бэнкси порой выходят далеко за рамки привычных представлений.

Но одно о нем можно сказать точно — Бэнкси вывел современный стрит-арт на совершенно новую ступень и помог ему получить широкую огласку. А между тем за этим именем скрывается одна из самых невероятных загадок в истории искусства.

Вместе с героями этого графического романа вы узнаете, как развивалось творчество самого загадочного уличного художника, а так же поразмыслите над теориями, которые витают вокруг него и его работ: например, кто и почему явился на премию вместо Бэнкси или почему в его картинах и перфомансах так часто упоминается Макдональдс?