Дно. Книга 3.

Стел наконец ступила на твердую землю и впервые в жизни увидела над своей головой открытое небо. Но ее цель - зонд - кажется все такой же недосягаемой: на выжженной радиоактивной поверхности Земли опасность подстерегает на каждом шагу, к тому же этот мир в отсутствие людей заселили другие, не менее разумные и агрессивные существа... Делла и Таджо следуют за матерью наверх. Случится ли долгожданное воссоединение семьи Кейнов или же разница характеров и старые обиды снова разделят сестер?