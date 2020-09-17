Дно. Книга 3.

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Дно. Книга 3. комикс
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  • Low. Vol. 3.
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-5933
  • Вес: 450 гр.
  • Источник: Low
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 27 x 18 см.
  • Количество страниц: 136
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Научная фантастика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Грег Токкини и Рик Ремендер
  • ISBN: 978-5-91996-286-1
  • Дата выхода: Май 2021
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Стел наконец ступила на твердую землю и впервые в жизни увидела над своей головой открытое небо. Но ее цель - зонд - кажется все такой же недосягаемой: на выжженной радиоактивной поверхности Земли опасность подстерегает на каждом шагу, к тому же этот мир в отсутствие людей заселили другие, не менее разумные и агрессивные существа... Делла и Таджо следуют за матерью наверх. Случится ли долгожданное воссоединение семьи Кейнов или же разница характеров и старые обиды снова разделят сестер?

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