Потомки солнца. Признание Сичжина

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Потомки солнца. Признание Сичжина книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-9085
  • Вес: 400 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 288
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Романтика и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Сон Хёнгён
  • ISBN: 978-5-17-116739-4
505 ₽

Описание

Когда Ю Сичжин и Кан Моён впервые увидели друг друга, они и представить себе не могли, что уже связаны судьбой. Он — капитан войск специального назначения, она — талантливый врач, проводящая в операционной каждый день. И казалось, что за романтичным расставанием на крыше больницы, откуда Сичжина забрал военный вертолёт, последует продолжение. Но отношения не сложились... Новая встреча ждала их в Уруке, куда был направлен отряд Ю Сичжина. Сюда же прибывает группа медицинских волонтёров из больницы "Хесон", среди которых оказывается и доктор Кан. В этой жаркой стране им придётся пережить множество опасностей, переосмыслить свою жизнь и, возможно, открыть друг другу сердца...

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