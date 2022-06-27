Мистер Солнечный Свет. Первая часть

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Мистер Солнечный Свет. Первая часть книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-9080
  • Вес: 450 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 384
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Драма и Романтика
  • Обложка: Твердый переплет
  • ISBN: 978-5-17-137455-6
565 ₽

Описание

Чосон, конец XIX — начало XX века. Под натиском Японии страна постепенно утрачивает независимость.
Юджин Чхве всегда ненавидел свою родину, погубившую всю его семью. Он сумел совершить невозможное — покинуть Чосон и перебраться в Америку. Однако спустя много лет Юджин вынужден вернуться в столь ненавистный ему Чосон, чтобы исполнять обязанности американского консула. В его сердце лишь пустота, одиночество и жажда мести. Однажды судьба сводит его с совершенно непохожим на него человеком — аристократкой из высшего общества Ко Эщин, удивительной девушкой, отчаянно борющейся за свободу.
К чему приведет это знакомство? Станет ли Эщин препятствием на пути Юджина или же их отношения расцветут, подобно цветку?

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