Мистер Солнечный Свет. Первая часть

Чосон, конец XIX — начало XX века. Под натиском Японии страна постепенно утрачивает независимость.

Юджин Чхве всегда ненавидел свою родину, погубившую всю его семью. Он сумел совершить невозможное — покинуть Чосон и перебраться в Америку. Однако спустя много лет Юджин вынужден вернуться в столь ненавистный ему Чосон, чтобы исполнять обязанности американского консула. В его сердце лишь пустота, одиночество и жажда мести. Однажды судьба сводит его с совершенно непохожим на него человеком — аристократкой из высшего общества Ко Эщин, удивительной девушкой, отчаянно борющейся за свободу.

К чему приведет это знакомство? Станет ли Эщин препятствием на пути Юджина или же их отношения расцветут, подобно цветку?