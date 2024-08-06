Легенда о Чжаояо. Книга 1

Лу Чжаояо — древняя демоница, пользующаяся дурной славой. Ей всегда и во всем сопутствовала удача. Но только уровень демонической силы Чжаояо достиг своего пика, как она... умерла. Умерла от рук стража-уродца из ее собственной школы. Демоницу переполняли злоба и ненависть, что помешало переродиться. Застрявшая между небесами и землей, Чжаояо стала призраком — неприкаянной душой, пойманной в ловушку между жизнью и смертью.

Однажды удача снова улыбнулась Чжаояо: на ее могиле потеряла сознание прекрасная девушка. И хитрая демоница поспешила воспользоваться появившийся лазейкой и заняла ее тело. Теперь она сумеет отомстить тому уродцу, из-за которого лишилась жизни. Лу Чжаояо возвращается в свою школу, притворившись новой ученицей. Но так ли легко убить нового главу?

История о демонах и древних школах. История о смерти, возрождении и мести... Найдется ли место любви в этой кровавой легенде?