Карточная игра Pixel Tactics 2

0 отзывов
Карточная игра Pixel Tactics 2 настрольная игра
  • Категория: Настольные игры
  • Артикул: Board-Games-10937
  • Вес: 200 гр.
  • Издатель: GaGa Games
  • Размер: 15 x 10,6 x 3,2 см.
  • Продолжительность партии: от 30 до 60 минут
  • Серия: Pixel Tactics
  • Количество игроков: 2 игрока
  • Язык: Русский
790 ₽

Описание

Вторая часть пиксельных войн — настольная игра Pixel Tactics 2 — получила не только 25 новых героев и лидеров, но и новые игровые механики.

Отныне вы, как главнокомандующий, можете проводить Операции. Операции — это новый тип действия, доступный игрокам. Карточки с ними разыгрываются на игровое поле, а их эффект имеет продолжительное действие, к примеру, вы можете запретить противнику разыгрывать приказы или нанимать героев в течение нескольких ходов.

Компоненты:
• 25 карт синего отряда
• 25 карт красного отряда
• карта-памятка первого игрока
• карта-памятка второго игрока
• 3 больших жетона ранений
• 19 маленьких жетонов ранений
• 8 жетонов времени
• 4 маркера угрозы
• 4 маркера проклятья
• 3 маркера авангарда
• 3 маркера флангов
• 3 маркера тыла
• 4 маркера состояния
• правила игры

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)