Карточная игра Pixel Tactics 2

Вторая часть пиксельных войн — настольная игра Pixel Tactics 2 — получила не только 25 новых героев и лидеров, но и новые игровые механики.
Отныне вы, как главнокомандующий, можете проводить Операции. Операции — это новый тип действия, доступный игрокам. Карточки с ними разыгрываются на игровое поле, а их эффект имеет продолжительное действие, к примеру, вы можете запретить противнику разыгрывать приказы или нанимать героев в течение нескольких ходов.
Компоненты:
• 25 карт синего отряда
• 25 карт красного отряда
• карта-памятка первого игрока
• карта-памятка второго игрока
• 3 больших жетона ранений
• 19 маленьких жетонов ранений
• 8 жетонов времени
• 4 маркера угрозы
• 4 маркера проклятья
• 3 маркера авангарда
• 3 маркера флангов
• 3 маркера тыла
• 4 маркера состояния
• правила игры