Карточная игра Pixel Tactics 2

Вторая часть пиксельных войн — настольная игра Pixel Tactics 2 — получила не только 25 новых героев и лидеров, но и новые игровые механики.

Отныне вы, как главнокомандующий, можете проводить Операции. Операции — это новый тип действия, доступный игрокам. Карточки с ними разыгрываются на игровое поле, а их эффект имеет продолжительное действие, к примеру, вы можете запретить противнику разыгрывать приказы или нанимать героев в течение нескольких ходов.



Компоненты:

• 25 карт синего отряда

• 25 карт красного отряда

• карта-памятка первого игрока

• карта-памятка второго игрока

• 3 больших жетона ранений

• 19 маленьких жетонов ранений

• 8 жетонов времени

• 4 маркера угрозы

• 4 маркера проклятья

• 3 маркера авангарда

• 3 маркера флангов

• 3 маркера тыла

• 4 маркера состояния

• правила игры