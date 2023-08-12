Каркассон: Принцесса и дракон

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Каркассон: Принцесса и дракон настрольная игра
  • Carcassonne: Expansion 3 – The Princess & The Dragon
  • Категория: Настольные игры
  • Артикул: Board-Games-11364
  • Вес: 400 гр.
  • Издатель: Hobby World
  • Размер: 137 x 19 x 6,4 см.
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Стратегия
  • Продолжительность партии: от 40 минут
  • Серия: Каркассон
  • Количество игроков: 2-6 игроков
  • Язык: Русский
Каркассон
Junior
Базовая игра
Дополнение №2
990 ₽

Описание

Внимание: это не самостоятельная игра! Необходим базовый набор игры "Каркассон".

Состав дополнения:

6 квадратов с вулканом, 1 фишка дракона и 12 квадратов с его символом

Научитесь управлять драконом так, чтобы ваши подданные были целы, а чужие – угодили в драконью пасть.

1 фишка феи

Защитите ваших подданных от дракона и получайте дополнительные очки при помощи магии фей.

6 квадратов с символом принцессы

Постарайтесь защитить ваших рыцарей от чар прекрасной принцессы и не дайте им забыть про королевскую службу.

6 квадратов с порталом

Выставляйте подданных даже на выложенные ранее квадраты.

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