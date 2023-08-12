Каркассон: Принцесса и дракон

990 ₽
Состав дополнения:
6 квадратов с вулканом, 1 фишка дракона и 12 квадратов с его символом
Научитесь управлять драконом так, чтобы ваши подданные были целы, а чужие – угодили в драконью пасть.
1 фишка феи
Защитите ваших подданных от дракона и получайте дополнительные очки при помощи магии фей.
6 квадратов с символом принцессы
Постарайтесь защитить ваших рыцарей от чар прекрасной принцессы и не дайте им забыть про королевскую службу.
6 квадратов с порталом
Выставляйте подданных даже на выложенные ранее квадраты.