Бэнг! Вооружён и опасен

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Бэнг! Вооружён и опасен настрольная игра
  • Bang! Armed & Dangerous
  • Категория: Настольные игры
  • Артикул: Board-Games-8748
  • Вес: 170 гр.
  • Издатель: Hobby World
  • Размер: 19,7 x 10,5 x 4 см.
  • Год выпуска: 2021
  • Продолжительность партии: от 20 до 45 минут
  • Серия: Бэнг!
  • Количество игроков: 4-7 игроков
  • Язык: Русский
990 ₽

Описание

Страсти на Диком Западе накаляются: в город прибывает целый фургон оружия и снаряжения! Из смертоносного карабина Шарпса можно попасть в яблочко со ста шагов, бандольер заряжает дополнительным "Бэнгом!", а у легендарного Кольта "Громовержца" патроны будто бы бесконечные.

"Вооружён и опасен" – продолжение карточного бестселлера "Бэнг!". В распоряжении персонажей – новые карты опасностей и кубики зарядов для их активации. Шерифу и его помощникам придётся забыть о сне и покое, отбиваясь от виртуозных стрелков и ловких бандитов!

Внимание! Это дополнение. Для игры вам понадобится базовая версия "Бэнг!"

Комплектация

  • 28 игровых карт
  • 8 персонажей
  • 32 кубика зарядов
  • Правила игры
     
  • Размер коробки:

Отзывы и вопросы

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