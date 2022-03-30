Бэнг! Вооружён и опасен

Страсти на Диком Западе накаляются: в город прибывает целый фургон оружия и снаряжения! Из смертоносного карабина Шарпса можно попасть в яблочко со ста шагов, бандольер заряжает дополнительным "Бэнгом!", а у легендарного Кольта "Громовержца" патроны будто бы бесконечные.

"Вооружён и опасен" – продолжение карточного бестселлера "Бэнг!". В распоряжении персонажей – новые карты опасностей и кубики зарядов для их активации. Шерифу и его помощникам придётся забыть о сне и покое, отбиваясь от виртуозных стрелков и ловких бандитов!

Внимание! Это дополнение. Для игры вам понадобится базовая версия "Бэнг!"

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