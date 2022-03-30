Бэнг! Золотая лихорадка

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Бэнг! Золотая лихорадка настрольная игра
  • Bang! Gold Rush
  • Категория: Настольные игры
  • Артикул: Board-Games-8752
  • Вес: 150 гр.
  • Издатель: Hobby World
  • Размер: 19,7 x 10,5 x 4 см.
  • Год выпуска: 2021
  • Продолжительность партии: от 20 до 45 минут
  • Серия: Бэнг!
  • Количество игроков: 4-7 игроков
  • Язык: Русский
990 ₽

Описание

На Диком Западе началась золотая лихорадка! Жажда золота захватила разумы бандитов и законников, и даже одинокий ренегат не в силах ей противостоять. Вооружившись кирками и лотками для промывки, ковбои устремляются к реке, где им ещё предстоит побороться за самое золотоносное местечко. Но стоит ли самородок всех приложенных усилий, когда за очередным валуном тебя может поджидать жуткий призрак?

"Бэнг! Золотая лихорадка" – золотоносное продолжение карточного бестселлера о Диком Западе. Вам предстоит отправиться на поиски крохотных самородков вместе с новыми персонажами, оружием и снаряжением. Власть презренного металла настолько велика, что даже мертвецы возвращаются за ним с того света, становясь призрачными бандитами, помощниками и ренегатами. Теперь старуха с косой над вами не властна, и вы даже после гибели персонажа сможете снова и снова возвращаться в бой!

Внимание! Это дополнение. Для игры вам понадобится базовая версия "Бэнг!".

Комплектация

  • Карта роли 
  • 8 карт персонажей
  • 24 карты снаряжения
  • 30 золотых самородков
  • Правила игры 

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