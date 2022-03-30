На Диком Западе началась золотая лихорадка! Жажда золота захватила разумы бандитов и законников, и даже одинокий ренегат не в силах ей противостоять. Вооружившись кирками и лотками для промывки, ковбои устремляются к реке, где им ещё предстоит побороться за самое золотоносное местечко. Но стоит ли самородок всех приложенных усилий, когда за очередным валуном тебя может поджидать жуткий призрак?

"Бэнг! Золотая лихорадка" – золотоносное продолжение карточного бестселлера о Диком Западе. Вам предстоит отправиться на поиски крохотных самородков вместе с новыми персонажами, оружием и снаряжением. Власть презренного металла настолько велика, что даже мертвецы возвращаются за ним с того света, становясь призрачными бандитами, помощниками и ренегатами. Теперь старуха с косой над вами не властна, и вы даже после гибели персонажа сможете снова и снова возвращаться в бой!

Внимание! Это дополнение. Для игры вам понадобится базовая версия "Бэнг!".

Комплектация