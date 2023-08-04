Bullet. Ураганный экшен

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Bullet. Ураганный экшен настрольная игра
  • Bullet♥︎ Shoot-Em-Up Puzzle Action
  • Категория: Настольные игры
  • Артикул: Board-Games-10947
  • Вес: 1890 гр.
  • Издатель: GaGa Games
  • Размер: 30 x 30 x 7,5 см.
  • Год выпуска: 2022
  • Продолжительность партии: от 15 минут
  • Количество игроков: 1-4 игрока
  • Язык: Русский
4 000 ₽
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Описание

Готовы окунуться в атмосферу ураганной перестрелки в стиле аниме и компьютерных шутеров? Тогда засекайте время и постарайтесь продержаться до самого конца!

В настольной игре Bullet смешались воедино стратегия, экшен, пазл и головоломка. Огонь летит со всех сторон, а вы направляете его в ответ своим противникам. Вытаскивайте из своего мешка жетоны пуль и размещайте на своё место на планшете в соответствии с цветом и номером жетона. Трать очки действия, чтобы переместить или переложить уже имеющуюся на планшете в другое место, чтобы затем составить нужную комбинацию и разыграть супер мощный приём! От такого вашим врагам точно не поздоровится. Комбинирование рандомных жетонов, открытых действий и умений заставит ваш мозг выстраивать тактики в буквальном смысле на ходу, потому что игра проходит в реальном времени: пока вы будете сидеть и думать, куда переместить один свой патрончик, сосед слева уже может накинуть вам гору своих. Так что включайте своё пространственное мышление и тренируйте ловкость рук, чтобы комбить пули наиболее эффективно.

Всего 3 минуты на раунд, этого не так много, чтобы расстрелять всех и вся. Возможно, стоит сосредоточиться на одном противнике? Или вовсе стараться избегать вражеских попаданий? Выбор за вами.

Компоненты:

  • 8 планшетов героинь и боссов
  • 8 планшетов действий
  • 4 планшета перестрелки
  • 79 карт приёмов
  • 4 карты-памятки
  • 37 карт приёмов босса
  • Шкала накала
  • Маркер накала
  • 4 маркера очков действий
  • 5 жетонов щитов
  • 12 жетонов командных действий
  • 27 жетонов усилений
  • 2 жетона прицела
  • Жетон Мариэль
  • 4 активных мешка
  • Общий мешок
  • 140 жетонов пуль
  • Инструкция по быстрому старту
  • Правила игры

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