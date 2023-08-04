Bullet. Ураганный экшен

Готовы окунуться в атмосферу ураганной перестрелки в стиле аниме и компьютерных шутеров? Тогда засекайте время и постарайтесь продержаться до самого конца!

В настольной игре Bullet смешались воедино стратегия, экшен, пазл и головоломка. Огонь летит со всех сторон, а вы направляете его в ответ своим противникам. Вытаскивайте из своего мешка жетоны пуль и размещайте на своё место на планшете в соответствии с цветом и номером жетона. Трать очки действия, чтобы переместить или переложить уже имеющуюся на планшете в другое место, чтобы затем составить нужную комбинацию и разыграть супер мощный приём! От такого вашим врагам точно не поздоровится. Комбинирование рандомных жетонов, открытых действий и умений заставит ваш мозг выстраивать тактики в буквальном смысле на ходу, потому что игра проходит в реальном времени: пока вы будете сидеть и думать, куда переместить один свой патрончик, сосед слева уже может накинуть вам гору своих. Так что включайте своё пространственное мышление и тренируйте ловкость рук, чтобы комбить пули наиболее эффективно.

Всего 3 минуты на раунд, этого не так много, чтобы расстрелять всех и вся. Возможно, стоит сосредоточиться на одном противнике? Или вовсе стараться избегать вражеских попаданий? Выбор за вами.



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