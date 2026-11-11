Легендарная франшиза The Sims, более 25 лет позволявшая игрокам управлять виртуальными жизнями, впервые выходит за пределы экранов. Electronic Arts и Goliath Games представляют The Sims Board Game - остроумную и социальную настольную адаптацию, которая переносит фирменный микс из повседневных радостей и непредсказуемого хаоса в реальный мир. На смену кликам мышью приходят карты, кости и живое общение.
Компоненты:
Игровое поле из 3 частей,
115 карт действий,
27 карт жизненных целей,
18 карт домов,
6 карт заведений,
18 карт легендарных персонажей,
5 планшетов потребностей,
5 фишек-пламбобов,
5 карт порядка хода.
1 кубик взаимодействия,
Буклет с правилами игры.