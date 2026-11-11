Легендарная франшиза The Sims, более 25 лет позволявшая игрокам управлять виртуальными жизнями, впервые выходит за пределы экранов. Electronic Arts и Goliath Games представляют The Sims Board Game - остроумную и социальную настольную адаптацию, которая переносит фирменный микс из повседневных радостей и непредсказуемого хаоса в реальный мир. На смену кликам мышью приходят карты, кости и живое общение.

Компоненты:

Игровое поле из 3 частей,

115 карт действий,

27 карт жизненных целей,

18 карт домов,

6 карт заведений,

18 карт легендарных персонажей,

5 планшетов потребностей,

5 фишек-пламбобов,

5 карт порядка хода.

1 кубик взаимодействия,

Буклет с правилами игры.