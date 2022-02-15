ВНИМАНИЕ! Данная игра полностью на английском языке!

Данная игра предназначена для игроков от 14 лет.

Война Гэмпэй окончена и вы сняли свой кодати, меч ниндзя, чтобы удалиться на покой. Но знатные семьи нарушили ваш покой: им нужны ваши навыки в борьбе за власть. Пускай их честь не позволяет им действовать как истинным ниндзя, они всё же обращаются к вам за вашими легендарными качествами: неуловимостью, скрытностью и хитростью.

В карточной игре Kodachi игрокам предстоит взять на себя роль ниндзя, столкнувшегося со стражниками. Победить он может двумя способами: повергнув стражников в бою или ускользнув от их взора. А заполучив охраняемые ими сокровища, истинный ниндзя, конечно, потратит их на подкупы, распространение слухов и тренировки боевых умений. Кто же из игроков станет лучшим ниндзя?

Комплектация