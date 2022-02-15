Kodachi

0 отзывов
Kodachi настрольная игра
30%
  • Категория: Настольные игры
  • Артикул: Board-Games-8537
  • Вес: 500 гр.
  • Издатель: WizKids
  • Размер: 12,5 x 16,8 см.
  • Год выпуска: 2021
  • Продолжительность партии: от 30 до 45 минут
  • Количество игроков: 2-4 игрока
  • Язык: Английский
Оригинальная цена
1 990 ₽
1 393 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

ВНИМАНИЕ! Данная игра полностью на английском языке!

Данная игра предназначена для игроков от 14 лет.

Война Гэмпэй окончена и вы сняли свой кодати, меч ниндзя, чтобы удалиться на покой. Но знатные семьи нарушили ваш покой: им нужны ваши навыки в борьбе за власть. Пускай их честь не позволяет им действовать как истинным ниндзя, они всё же обращаются к вам за вашими легендарными качествами: неуловимостью, скрытностью и хитростью.

В карточной игре Kodachi игрокам предстоит взять на себя роль ниндзя, столкнувшегося со стражниками. Победить он может двумя способами: повергнув стражников в бою или ускользнув от их взора. А заполучив охраняемые ими сокровища, истинный ниндзя, конечно, потратит их на подкупы, распространение слухов и тренировки боевых умений. Кто же из игроков станет лучшим ниндзя?

Комплектация

  • 162 карты
  • Жетоны
  • Правила игры
     
  • Размер коробки: 125x168x40 мм

Отзывы и вопросы

A

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