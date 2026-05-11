How to Draw Character Expressions and Emotions

«Живой персонаж» — это тот, чьи эмоции передаются через лицо и тело. В манге и иллюстрации персонажи с живым сердцем пользуются большим спросом, и многие стремятся рисовать таких персонажей. Эта книга, написанная известным мангакой Акирой Хаяси, представляет собой руководство по технике рисования, призванное помочь любому желающему научиться рисовать «живых персонажей».

Традиционные учебники по технике рисования в основном объясняют человеческие выражения и эмоции, используя только наиболее типичные «радость, гнев, печаль и удовольствие», не в полной мере передавая сложные и глубокие чувства, скрытые в сердце. Эта книга добавляет два новых эмоциональных выражения — «удивление» и «пустота» — и углубляется в выражение различных «духов», связанных с людьми, полностью охватывая тонкие движения и чувства человека.

Текст на японском языке.